Изготовление иллюстраций для мебельного каталога

Необходимо отрисовать около 100 иллюстраций для каталога металлической мебели. Форма мебели простая - это не итальянские диваны. Главное, чтобы было понятно, как предмет выглядит в реальности, чтобы все иллюстрации были в одном стиле.

Для примера можно посмотреть каталоги на этих сайтах:

www.psnn.ru

www.1530.ru

www.ecros.ru

Интересует стоимость отрисовки одной иллюстрации (но с учетом общего объема работы), сроки.