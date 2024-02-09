Ищется специалист для разработки обложек для подкастов и видео о стартапах. Необходимо создавать 4-8 обложек в неделю, предлагая 2-3 варианта для каждой. Ожидается нестандартный подход в дизайне и автономность в работе. Примеры работ: 3-4 лучшие иллюстрации без ссылок на архив.