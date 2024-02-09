Качественный цветкор и ретушь для Фуд и предметных съемок

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Ищу специалиста по цветокоррекции и ретуши для предметных и фуд съемок.

Необходимо предоставить примеры работ и стоимость услуг.

Работы должны быть качественными, так как важен внешний вид фотографий для коммерческой цели.

Ретушь фотографий
5 месяцев назад
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