Кадры для анимации поворота головы

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Открыт4 заявки26 просмотров

Есть уже готовая анимация и стиль для поворота головы (влево, право). Нужно нарисовать в этом же стиле промежуточные кадры для вверх/вниз из 5 кадров (1 уже есть - начало)

Иллюстрация того, что нужно сделать просто для понимания, обрезанное не подходит.

По срокам - 2 дня не больше

Создание иллюстраций
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