Есть уже готовая анимация и стиль для поворота головы (влево, право). Нужно нарисовать в этом же стиле промежуточные кадры для вверх/вниз из 5 кадров (1 уже есть - начало)



Иллюстрация того, что нужно сделать просто для понимания, обрезанное не подходит.



По срокам - 2 дня не больше