Необходимо подогнать 4 скриншота для Google Play (1080 x 1920 px) и 8 скриншотов для App Store (размеры 1284 x 2778 px и 1242 x 2208 px). Все скриншоты должны быть без текста и графики, просто чистые изображения приложения на экране. Срок выполнения — 2 часа.
Кадры для анимации поворота головы
Есть уже готовая анимация и стиль для поворота головы (влево, право). Нужно нарисовать в этом же стиле промежуточные кадры для вверх/вниз из 5 кадров (1 уже есть - начало)
Иллюстрация того, что нужно сделать просто для понимания, обрезанное не подходит.
По срокам - 2 дня не больше
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