Карта Нацпарков США

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Добрый день, Елена ! Интересует разработка карты нацпакров США. У вас красивые фэнтези работы,  особенно понравились ваши пейзажи, почему обращаюсь именно насчет карты.

Пример карты прилагаю. По цветам пожелание сделать ярче, интереснее, но важно не потерять акцент на самой карте. в примере все очень лаконично и ясна суть с первого взгляда.  Можно ли разработать 3 варианта по цветам на выбор? Какая стоимость и сроки разработки? 

Спасибо за ответ!

С уважением, Анна.

4 года назад
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Елена
 
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4 года назад