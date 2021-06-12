Карта Нацпарков США

Добрый день, Елена ! Интересует разработка карты нацпакров США. У вас красивые фэнтези работы, особенно понравились ваши пейзажи, почему обращаюсь именно насчет карты.

Пример карты прилагаю. По цветам пожелание сделать ярче, интереснее, но важно не потерять акцент на самой карте. в примере все очень лаконично и ясна суть с первого взгляда. Можно ли разработать 3 варианта по цветам на выбор? Какая стоимость и сроки разработки?

Спасибо за ответ!

С уважением, Анна.