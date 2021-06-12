Карта Нацпарков США

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка70 просмотров

Добрый день!

Интересует разработка вот такой карты нац.парков США. Пример прилагаю. Хочется ярче, но не перегруженного деталями.

Скажите, пожалуйста, свободны ли Вы взяться за данный заказ в ближайшее время и какая цена разработки?

Благодарю за ответ!

4 года назад
guest_1623652801708
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
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4 года назад