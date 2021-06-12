Есть два изображения автомобиля - цельнометаллический фургон и шасси с кабиной. Необходимо на базе этих изображений сделать четыре модификации - скорая помощь, ритуальный автомобиль, школьный автобус и рефрижераторный фургон. Подробности доработок в прилагаемом файле "stk_img_tst.pdf". ...
Карта нацпарков США
Добрый день, Юрий!
Интересует разработка вот такой карты нац.парков США. Пример прилагаю. Хочется ярче, но не перегруженного деталями.
Скажите, пожалуйста, свободны ли Вы взяться за данный заказ в ближайшее время и какая цена разработки?
Благодарю за ответ!
с уважением, Анна
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