Карта нацпарков США

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Закрыт1 заявка62 просмотра

Добрый день, Юрий!

Интересует разработка вот такой карты нац.парков США. Пример прилагаю. Хочется ярче, но не перегруженного деталями.

Скажите, пожалуйста, свободны ли Вы взяться за данный заказ в ближайшее время и какая цена разработки?

Благодарю за ответ!

с уважением, Анна

4 года назад
guest_1623652801708
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
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