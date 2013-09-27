Картинка на сайт по образцу

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок294 просмотра
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Необходимо переработать картинку. Имеется образец.

От исполнителя требуется: доработать фон картинки (коричневый) учитывая стилистику сайта!

На картинке сейчас изображено два человека сидящих на диване. Необходимо переработать эту сценку и усадить на диван Врача, девушку и кошку или собаку между ними, используя такую же стилистику как сейчас есть.

Картинка будет размещена на сайте vet-03.com

Тематика сайта: ветеринарная помощь на дому.

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10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Wel1an
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
5 дней
С Александром был найден язык с первых строк. Делает все в сроки. Предлагает идеи и готовые решения. Мне необходимо было доработать идею банера на сайт. Все сделали в сумме за каких то пол дня. Мне быстрее и не нужно было. Работой с Сашей в целом остался доволен. Буду еще обращаться. Спасибо
Понравилось работать с Владимиром. Четко поставленная задача и четкие объяснения по правкам.