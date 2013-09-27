Картинка на сайт по образцу

С Александром был найден язык с первых строк. Делает все в сроки. Предлагает идеи и готовые решения. Мне необходимо было доработать идею банера на сайт. Все сделали в сумме за каких то пол дня. Мне быстрее и не нужно было. Работой с Сашей в целом остался доволен. Буду еще обращаться. Спасибо