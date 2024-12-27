Картинка-приглашения студентов на день открытых дверей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок253 просмотра

Требования:
1. Сделать картинку в похожем дизайне как внизу
2. Стиль - Новогодний и сочиталось с дизайном герба университета
3. Добавить лого университета и QR (адресс и номер телефона если потребуется)
Дата для картинки: 16.01 с 14:00-15:00

Много поправок

Создание картинок
4 месяца назад
dankYbat
Вова 
24 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
15 часов назад
4 месяца назад
$15
2 дня
Escrow
10/10
Все отлично . Благодарю

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Акмарал
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
15 часов назад
4 месяца назад
Ибрагим
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад