Требуется разработать каллиграфию для кармана рюкзака по ТЗ. Необходимо создать несколько вариантов и визуализировать их в Photoshop, чтобы показать, как будет выглядеть изображение на кармане. В конце предоставить файлы в формате PDF и AI с выбранной надписью.