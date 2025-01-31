Картинки описания товара

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок45 просмотров

Требуеться сделать 5 картинок для описания продукта фильтра для душа.

Описание каждой картинки в прикрепленном файле.

Результат нужен в JPG/PNG и PSD формате.

Создание картинок
3 месяца назад
VitaliiH
41 год
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$30
2 дня
Escrow
Александ сделал работу очень хорошо и в срок. Рекомендую!!!
Спасибо, рекомендую Виталия, как ответственного и порядочного человека!

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