Художник для создания эксклюзивных изображений

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Закрыт3 заявки368 просмотров

Требуется художник для создания эксклюзивных изображений по запросу с эзотерическо-фантазийным уклоном. Художник должен уметь отрисовывать изображения и профессионально использовать компьютерные программы для создания анимации из иллюстраций. Изображения, созданные с использованием нейросети, не интересуют. Резюме и портфолио необходимо отправить на указанный email.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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