Требуется художник для создания эксклюзивных изображений по запросу с эзотерическо-фантазийным уклоном. Художник должен уметь отрисовывать изображения и профессионально использовать компьютерные программы для создания анимации из иллюстраций. Изображения, созданные с использованием нейросети, не интересуют. Резюме и портфолио необходимо отправить на указанный email.