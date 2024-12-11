Требуется дизайнер для создания 6 эскизов. Срок выполнения работы - до 13 декабря. Ожидается качественная иллюстрация. Примеры работ можно посмотреть по предоставленной ссылке.
Художник для создания эксклюзивных изображений
Требуется художник для создания эксклюзивных изображений по запросу с эзотерическо-фантазийным уклоном. Художник должен уметь отрисовывать изображения и профессионально использовать компьютерные программы для создания анимации из иллюстраций. Изображения, созданные с использованием нейросети, не интересуют. Резюме и портфолио необходимо отправить на указанный email.
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