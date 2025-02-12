Необходимо создать два изображения из трех, добавив детали к основному фото. Использовать первое фото в качестве основы, добавив навесной ящик и вытяжку из вторых и третьих фото. На выходе должны быть два варианта: стол с ящиком и стол только с ящиком.
Художник-иллюстратор для анатомических иллюстраций в раскраске
Нужен художник-иллюстратор для создания иллюстраций анатомии в формате раскраски. Сотрудничество оформляется через договор, с полной передачей авторских прав.
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