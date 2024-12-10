Художник-иллюстратор для разработки концепта 3-х Муралов

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Закрыт2 заявки280 просмотров

Ищу художника-иллюстратора для разработки концепта 3-х Муралов (триптих) в ново русском стиле.

Работы должны быть близки по стилю к иллюстрациям Билибина.

Свое прочтение и стиль приветствуются.

Срок реализации - от 2-3 месяцев.

Оплата по договоренности.

Присылайте сразу примеры работ.

Только иллюстраторы с опытом и большим количеством работ.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Владислав
 
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18 часов назад
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Михаил
 
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