Художник-иллюстратор. Оформление музыкальной обложки

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок668 просмотров

Добрый день, 

Требуется оформить музыкальную обложку в стилистике, указанной в примерах ниже. 

Нужен академический арт, с упором на реализм. 

Если не обладаете такими навыками, нет смысла откликаться на данный проект. 

Идея полностью готова. Концепт проработан. Все подробности в ЛС. 

Гонорар фиксированный, но с дополнительными бонусами, подробности которых так же в ЛС, при обсуждении деталей проекта. 

6 лет назад
romanbarkhatniy
Роман 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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