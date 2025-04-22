Художник-карикатурщик /мемолог

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка179 просмотров

Требуется художник-карикатурщик для создания оригинального контента, включая карикатуры, мемы и фотожабы. Идеальный кандидат должен обладать хорошим чувством юмора, креативностью и нестандартным мышлением. Знание английского языка обязательно. Возможна подработка для студентов.

11 дней назад
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Давид
 
24 года
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Был
6 часов назад
6 дней назад