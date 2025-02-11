Коммерческое предложение 1 -2 листа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок187 просмотров

Задача для фрилансера: Коммерческое предложение на основе готовой презентации

Название проекта: Создание коммерческого предложения на основе нашей готовой презентации.

Описание задачи:

Нужно разработать минималистичное коммерческое предложение на 1 или максимум 2 страницы. Основные текстовые материалы и структура уже подготовлены, требуется грамотное оформление и визуальная подача.

Требования:

• Дизайн коммерческого предложения на основе нашей цветовой схемы (использовать цвета из предоставленной презентации).

• Использование нашего логотипа и фирменных элементов (будут предоставлены).

• Лаконичная и структурированная подача с акцентом на ключевых преимуществах.

• Финальный документ в формате PDF + исходник (PSD, Figma или другой).

Контент:

• Основные преимущества мобильного приложения (текст предоставим).

• Условия сотрудничества и стоимость.

• Призыв к действию и контактная информация.

Сроки:

Готовый результат требуется до конца дня.

Материалы:

• Текст для коммерческого предложения предоставим.

• Логотип, примеры приложений и фирменную презентацию с цветами.

Минимальные требования: Предложение должно быть визуально лёгким и понятным, размещено на 1 или максимум 2 страницах.

Бюджет: 15$. Фиксированная стоимость, без дополнительных изменений.

Контакт для связи: [Ваш контакт]

Дополнительно:

Предоставление примеров прошлых работ будет плюсом..

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awstudio
Максим 
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