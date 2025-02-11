Шукається 2D-художник для створення 100-110 ілюстрацій у стилі спрощеної мультяшної графіки з абсурдним гумором. Ілюстрації призначені для анімаційних роликів, анімацію виконуватиме окремий фахівець. Важливо дотримуватись узгоджених строків та працювати за готовим сценарієм.
Коммерческое предложение 1 -2 листа
Задача для фрилансера: Коммерческое предложение на основе готовой презентации
Название проекта: Создание коммерческого предложения на основе нашей готовой презентации.
Описание задачи:
Нужно разработать минималистичное коммерческое предложение на 1 или максимум 2 страницы. Основные текстовые материалы и структура уже подготовлены, требуется грамотное оформление и визуальная подача.
Требования:
• Дизайн коммерческого предложения на основе нашей цветовой схемы (использовать цвета из предоставленной презентации).
• Использование нашего логотипа и фирменных элементов (будут предоставлены).
• Лаконичная и структурированная подача с акцентом на ключевых преимуществах.
• Финальный документ в формате PDF + исходник (PSD, Figma или другой).
Контент:
• Основные преимущества мобильного приложения (текст предоставим).
• Условия сотрудничества и стоимость.
• Призыв к действию и контактная информация.
Сроки:
Готовый результат требуется до конца дня.
Материалы:
• Текст для коммерческого предложения предоставим.
• Логотип, примеры приложений и фирменную презентацию с цветами.
Минимальные требования: Предложение должно быть визуально лёгким и понятным, размещено на 1 или максимум 2 страницах.
Бюджет: 15$. Фиксированная стоимость, без дополнительных изменений.
Контакт для связи: [Ваш контакт]
Дополнительно:
Предоставление примеров прошлых работ будет плюсом..
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задача полягає в отриманні безшовного зображення енергетичного напою Non Stop Stalker Edition. Оптимально – сканування банки для якісної текстури. Якщо це неможливо, допускається акуратне розрізання банки та фотографування з усіх боків. Результат має бути безшовною текстурою для використання в 3D-моделюванні.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необхідно створити візуалізацію екстер'єру автомобіля Toyota RAV 4. Замовник має ідеї, які потрібно відобразити в ілюстраціях. Потрібен дизайнер для реалізації концепту.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления графиков и диаграмм в PowerPoint. Необходимо переработать существующие графики в соответствии с фирменным стилем. Присылайте примеры вашей инфографики.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необходимо разработать обложку для поста в Telegram, посвященного аниме. Обложка должна включать логотип, заголовок и элементы, связанные с аниме. Все детали будут предоставлены при заявке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания обложек книг. Необходим опыт в данной сфере. Бюджет обсуждается. Ожидается качественная работа с иллюстрациями и рисунками.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется адаптировать эскиз татуировки, в частности, доработать облака, сделав их более объемными и добавив немного цвета. Стиль должен оставаться классическим японским, фокус на облаках и насечках снизу. Необходимо лишь внести изменения, не переделывая полностью эскиз.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для работы с большим объемом изображений. Необходимо удаление или замена фона с использованием технологий нейросетей. Опыт в данной области приветствуется.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки 16 изображений инфографики в нише свечей ручной работы. Сроки выполнения гибкие, но предпочтительно быстрое завершение проекта. Необходимо предоставить портфолио.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Создайте иллюстрации и рисунки для года змеи 2025, придавая им милый и привлекательный вид. Основное внимание уделите эстетике и привлекательности изображений.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 месяца назад