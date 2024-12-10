Креативный дизайнер для разработки инфографики о здоровье и фитнесе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок306 просмотров

Я ищу креативного дизайнера, который сможет разработать инфографику на тему здоровья и фитнеса.

Необходимо создать визуально привлекательные и информативные графики, которые будут легко воспринимаемы.

Опыт в создании инфографики и знание темы здоровья и фитнеса будут преимуществом.

Создание инфографики
5 месяцев назад
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