Я ищу креативного дизайнера, который сможет разработать инфографику на тему здоровья и фитнеса.

Необходимо создать визуально привлекательные и информативные графики, которые будут легко воспринимаемы.

Опыт в создании инфографики и знание темы здоровья и фитнеса будут преимуществом.