Макет рекламного плаката

Сотрудничеством довольна. Марина выполнила все в срок и именно так, как хотелось. Были небольшие доработки, т.к. я не смогла сразу донести идею дизайна до исполнителя. Но после небольших уточнений все исправлено и выполнено на отлично. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.