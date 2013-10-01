Макет рекламного плаката

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок229 просмотров
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Нужен макет рекламного плаката для магазина "Здоровая семья".

Размер 850*1250мм

Магазин торгует:

1. товарами для детей

2. спортивным питанием.

Поэтому: 1/3 плаката посвящена спорт.питанию, 2/3 плаката посвящены детским товарам.

Текст для детской части:

Игрушки

Памперсы

Детское питание

Общее - По самым низким ценам

Текст для спортивной части:

Магазин спортивного питания power-nk.ru

Для общей части:

скидки

акции

доставка

Рокоссовского, 20. "Мария-Ра", 2 этаж.

Тел. 8 923 604 70 04

Слабое подобие того, что требуется, - в приложении.

Плакат должен сам по себе продавать.

Обязательный результат работы - исходник в фотошопе (.psd) со всеми слоями.

10 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Marina_Ben
Марина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством довольна. Марина выполнила все в срок и именно так, как хотелось. Были небольшие доработки, т.к. я не смогла сразу донести идею дизайна до исполнителя. Но после небольших уточнений все исправлено и выполнено на отлично. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Екатериной. Спасибо за проект!