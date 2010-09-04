Макеты ростовых мишеней для печати

Требуется срочно создать 25 макетов ростовых мишеней для интерактивного пневматического тира. Размеры стоячей мишени – в пределах 175*65 см.

Все персонажи должны быть разными – террористы в разных позах и с разным оружием; мирные жители – ребенок, испуганная женщина, пенсионер; террорист с заложником и пр.

Изображения должны быть условно-реалистичными, черно-белыми для печати на бумаге, фотографическое качество не требуется. В приложении – цветная картинка персонажа и пример исполнения конечного изображения. Бюджет из расчета 150 руб. за готовый макет.

Предпочтения:

Быстрый срок выполнения (в пределах суток),

Макеты в .ai или .cdr.

Оплата по безналу.