Необходимо переделать готовый логотип для магазина в Instagram и ВКонтакте, изменив цвет волос на коричневый, глаза на зеленые, а брови на темно-коричневые. Также требуется добавить паутинку от ловца снов между рогов. Все элементы должны гармонировать между собой.