Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Намалювати декілька картинок в набір для друку на чашки
Необхідно намалювати декілька картинок в набір "картинки з інтеграцією фруктів та рослин"
Выбранный исполнитель
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