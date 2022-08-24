Намалювати декілька картинок в набір для друку на чашки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки189 просмотров

Необхідно намалювати декілька картинок в набір "картинки з інтеграцією фруктів та рослин"

3 года назад
NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Jane_55
50 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Євгенія дуже хороший спеціаліст! Малюнки вийшли дуже класні. Спілкуватись було приємно, і швидко. Будемо продовжувати співпрацю =)
Отличный заказчик.Очень позитивный. Четко сформулированное ТЗ, которого придерживается в процессе работы.

Заявки фрилансеров

Jane_55
50 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

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