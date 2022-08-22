Требуется создать векторную картинку в формате ai, dwg или pdf для лазерной гравировки по дереву. Картинка должна изображать очертания Москвы и 12 административных округов, а также значимые объекты, людей и животных. Размер не более 20*20 см, черно-белая, без мелких деталей и шрифта. Обсуждение объектов возможно.