Необходимо разработать графические элементы для оформления страницы Google Play для приложения Shaders for MCPE. В задачи входят создание 3 иконок (512x512), 2 баннеров (1024x500) и 8 скриншотов (3840x2160). Также требуется создать 30 рекламных креативов в трех форматах. Все элементы должны соответствовать стилю Minecraft и быть яркими и контрастными.
Намалювати унікальні картинки для друку на чашки
Необхідно намалювати 3 картинки для друку на чашки.
Картинки мають бути унікальні, яскраві, привабливі, класні. Можуть бути абстрактні, або на загальні теми. Аніме поки не потрібно. Також поки не потрібно і на патріотичні теми. Чашка буде біла, тобто у малюнка буде білий фон. Людина при перегляді чашки з такою картинкою має захотіти купити таку собі.
Картинка може бути як із надписами так і без, головне це ваш креатив.
Цільова аудиторія це люди приблизно з 18 до 55 років, і хлопці і дівчата. Більшість це молоді люди, які хочуть придбати гарну річ та порадувати себе, або зробити прикольний подарок друзям або близькій людині.
Я відкриваю інтернет магазин чашок, і це тільки перше пробне замовлення. Картинок потрібно буде набагато більше, буду радий довгостроково співпрацювати із креативними дизайнерами.
Прикріпляю також декілька картинок із чашками які мені подобаються, які виглядають класні і викликають бажання придбати чашку.
Бюджет не знаю який поставити, надіюсь ви самі запропонуєте вигідний та аргументований бюджет. Вигідний і для мене і для вас.
Заявки фрилансеров
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