Необхідно намалювати 3 картинки для друку на чашки.

Картинки мають бути унікальні, яскраві, привабливі, класні. Можуть бути абстрактні, або на загальні теми. Аніме поки не потрібно. Також поки не потрібно і на патріотичні теми. Чашка буде біла, тобто у малюнка буде білий фон. Людина при перегляді чашки з такою картинкою має захотіти купити таку собі.

Картинка може бути як із надписами так і без, головне це ваш креатив.

Цільова аудиторія це люди приблизно з 18 до 55 років, і хлопці і дівчата. Більшість це молоді люди, які хочуть придбати гарну річ та порадувати себе, або зробити прикольний подарок друзям або близькій людині.

Я відкриваю інтернет магазин чашок, і це тільки перше пробне замовлення. Картинок потрібно буде набагато більше, буду радий довгостроково співпрацювати із креативними дизайнерами.

Прикріпляю також декілька картинок із чашками які мені подобаються, які виглядають класні і викликають бажання придбати чашку.

Бюджет не знаю який поставити, надіюсь ви самі запропонуєте вигідний та аргументований бюджет. Вигідний і для мене і для вас.