Написать портрет с фото Speed Painting

Написать портрет c фото, фотографическое сходство не требуется. Процесс написания портрета записать в видео файл , результат будет графический и видео файл. Пример ожидаемого результата " http://www.dailymotion.com/video/xbh489_speed-painting-fille-afghane_creation " Подробности готов обсудить с исполнителем.

Speed Painting — это современный вид живописи, в котором создание одного произведения (картины) ограничивается определённым небольшим промежутком времени.

Для примера представителем и можно сказать родоначальником классического Speed painting считается Denny Dent, который рисовал полноценные портреты современных рок-звёзд размером 4'x6' за короткий промежуток времени, ограниченный звучанием одного из их произведений.

Создание такого рода картин отличается от традиционного отсутствием предварительной подготовки, предшествующей созданию картин, то есть без предварительных эскизов, а задача художника сводится к тому, чтобы без предварительной подготовки и в короткие сроки, используя краски и холст, создать полноценную реалистичную картину, имеющую сходство с предметом рисования. Такие работы имеют «нешлифованный» вид, тем самым подчеркивая важность каждого мазка, выполненного на холсте.

Также в настоящее время термином Speed Painting ошибочно принято называть видеозапись процесса создания цифрового рисунка при помощи редакторов растровой графики, ускоренную таким образом, что весь 5-7 часовой процесс рисования цифровой картины умещается в 3-5 минутный видеоролик. Такое мнение приобрело свою популярность за счет появления на сервисе YouTube большого количества коротких видеозаписей изображающих весь процесс создания цифрового рисунка от начала до конца, ставших очень популярными. Одним из этих цифровых художников, укрепивших такое мнение, стал Нико Ди Маттия, который называл свои работы не иначе как Speed Painting, придавая тем самым этому термину новое значение.