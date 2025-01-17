Нужно порезать план квартиры на помещения и отдельные объекты и раскидать по слоям

Описание того что надо сделать: https://pikabu.ru/story/plan_kvartiryi_v_svg_11540363

В пдф 4 листа, какие объекты оттуда можно и нужно взять:

1 Пустой план с мебелью

2 Контуры тёплого пола + терморегуляторы

3 Два кондея (без балконного), 3 вытяжки (круглые, без кухонной)

4 Самое весёлое - план освещения - все красные и синие кругляшки и фиолетовые полосы