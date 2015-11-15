Нарисовать 4 схемы проезда на сайт

Продвигаемый продукт: мундштук для безопасного курения, фильтрующий никотин. Задача: изобразить здоровые легкие курящего использующего мундштук, против не использующего. Мундштук + здоровые легкие VS сигарета + грязные, больные легкие. Формат: PSD Размер: 1920x1080 Учитывайте, что сверху этой картинки будет заголовок, текст и ...
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Здравствуйте.
Требуется для нового сайта см. вложения new_site, нарисовать 4 схемы проезда (это расположение 4 офисов, см. вложения на старом сайте primer_proezda.
Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы.
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