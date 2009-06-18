Нарисовать 5 абстрактных картинок для сайта

Необходимо нарисовать 5 картинок для разделов сайта

картинке в стиле _http://www.coral-club.co.ua/design/img/ru/vopros.jpg

Объемные, зеленого цвета в цветовой гамме сайта _http://www.coral-club.co.ua

Рисуночки для страниц:

О компании- логотип, можно у видеть в шапке сайта, или я отправлю в псд формате

Скидка- нужна идея+рисунок

Отзывы- нужна идея +рисунок

ФАК- идея есть (знак вопроса ) просто нужно новый рисунок в одном стиле со всеми остальными

Контакты – нужна идея+рисунок

Каталог продуции – нужна идея+ рисунок