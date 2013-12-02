Нарисовать баннер для интернет-магазина

Собственно, нужно нарисовать баннер. Подобный тому что прикреплен (размеры такие же). Указывайте цену (адекватную) и сроки.

Без предоплат. Смотрите мои отзывы, качественных исполнителей не "кидаю".

Тема баннера, реклама интернет-магазина elitcases.com.ua Стилистика и цветовая гамма, как у магазина. Баннер нужен в psd разбитый на слои.

Логотип пришлю по запросу.