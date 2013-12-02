Нарисовать баннер для интернет-магазина

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Завершен8 заявок216 просмотров

Собственно, нужно нарисовать баннер. Подобный тому что прикреплен (размеры такие же). Указывайте цену (адекватную) и сроки.

Без предоплат. Смотрите мои отзывы, качественных исполнителей не "кидаю".

Тема баннера, реклама интернет-магазина elitcases.com.ua Стилистика и цветовая гамма, как у магазина. Баннер нужен в psd разбитый на слои.

Логотип пришлю по запросу.

11 лет назад
elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$12
2 дня
Спасибо, все отлично и быстро.
Очень внимательный заказчик, знает, чего хочет и умеет донести это до исполнителя. Рекомедую

Заявки фрилансеров

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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