Нарисовать детский комикс

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок298 просмотров
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Простой детский комикс про ослика и хомячка. 

Книга будет напечатана в твёрдом переплете пока небольшим тиражом до 500 штук. 

Иллюстратор соответственно станет соавтором. 

Напишите, пожалуйста, примерную стоимость за 1 иллюстрированную страницу. 

Пример по стилю (ооооооочень примерно) прикрепляю. 

6 лет назад
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад