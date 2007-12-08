Нарисовать фото-студию

Есть картинка на эскизе, нужно найти высокого разрешения для печати (1000х1000 достаточно, лучше больше) Любым способом, можно заново нарисовать в векторе, от фотографировать настоящий глобус, найти. Главное такие же мередианы, тот же угол, и цвет! У кого есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фото студия:
Сидит оч. красивая девушка на стуле (нога на ногу), рядом с ней зонтики, напротив неё стоит фотограф с камерой (canon EOSD20 например), камера на триноге, на полу сумка от камеры, за фотогрофом полка с инвентарём фоторафа - линзы, фильтры и прочая утварь.
Рисунок для сайта - должны быть такие части его, что можно растянуть или наоборот сжать.
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