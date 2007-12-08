Нарисовать фото-студию

Иллюстрации и РисункиЗавершен21 заявка358 просмотров
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Фото студия:

Сидит оч. красивая девушка на стуле (нога на ногу), рядом с ней зонтики, напротив неё стоит фотограф с камерой (canon EOSD20 например), камера на триноге, на полу сумка от камеры, за фотогрофом полка с инвентарём фоторафа - линзы, фильтры и прочая утварь.

Рисунок для сайта - должны быть такие части его, что можно растянуть или наоборот сжать.

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
ELLEktra
Аcя Ellektra 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Остался очень доволен работой и общением с Ellektroi, проект был сделан за короткий срок со вкусом и перчинкой :))) Рекомендую!!!
Заказчик очень понравился, т.к. четко и ясно объясняет все задачи и требования. Оплату произвел после выполненного проекта. Спасибо, Вам, за честность, порядочность и интересую работу. С удовольствием буду и дальше с Вами сотрудничать и своим коллегам советую!!! ;) С уважением, Арсения
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