Здравствуйте, нужно нарисовать игрока из игры RUST с эмоцией на лице (возможно усилить эмоцию руками). Ищем именно професионала, который круто умеет рисовать. Если сработаемся дадим еще пару заданий.

Нужна эмоция удивления (картинки эмоции в прикреплении), нарисовать по пояс, руки не должны быть обрезаны.

На играку должно быть одето:

Я могу сфотографировать игрока в игре что бы вы детально могли расмотреть как он одет.