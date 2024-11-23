Нарисовать игрока с емоцией на лице

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Закрыт7 заявок284 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать игрока из игры RUST с эмоцией на лице (возможно усилить эмоцию руками). Ищем именно професионала, который круто умеет рисовать. Если сработаемся дадим еще пару заданий.

Нужна эмоция удивления (картинки эмоции в прикреплении), нарисовать по пояс, руки не должны быть обрезаны.

На играку должно быть одето:

Я могу сфотографировать игрока в игре что бы вы детально могли расмотреть как он одет.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
merlin1991
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