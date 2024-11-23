Требуется дизайнер для создания обложки на YouTube. Ищем креативного специалиста, способного создать привлекательную иллюстрацию для видео. Обложка должна быть яркой и привлекающей внимание, соответствующей тематике контента.
Нарисовать игрока с емоцией на лице
Здравствуйте, нужно нарисовать игрока из игры RUST с эмоцией на лице (возможно усилить эмоцию руками). Ищем именно професионала, который круто умеет рисовать. Если сработаемся дадим еще пару заданий.
Нужна эмоция удивления (картинки эмоции в прикреплении), нарисовать по пояс, руки не должны быть обрезаны.
На играку должно быть одето:
Я могу сфотографировать игрока в игре что бы вы детально могли расмотреть как он одет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать карманный календарик размером в две визитки. С одной стороны должен быть календарь на 2025 год, а с другой - флаер с контактными данными. Обеспечьте графическое оформление и структуру для печати.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $5
Необходимо разработать 3-5 креативов для запуска таргетированной рекламы в честь Черной пятницы для магазина бастурмы. Предоставление деталей и дополнительных материалов возможно через любой мессенджер.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания простой инфографики, включая презентации и чек-листы. Основное требование - высокая скорость выполнения задач и наличие портфолио. Это проектная работа с возможностью постоянного сотрудничества при успешной первой работе. Бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания 4 персонажей для детской аквастудии. Необходимо сохранить существующую стилистику. Опыт работы в детской иллюстрации обязателен. Срок выполнения - 1-2 недели, бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется ретушер для работы с ювелирными изделиями из золота, одеждой и обувью. Необходимо предоставить портфолио и указать цены на услуги до и после ретуши. Примеры работ по одежде, золоту и обуви приветствуются.Закрыт5 месяцев назад
Вакансия для дизайнера с возможностью выбора задач: создание сторис и постов для проектов, разработка брендбуков и дизайн визиток. Требуются креативные идеи и навыки в графическом дизайне.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций и рисунков. Рассматриваются начинающие специалисты. Бюджет обсуждается в зависимости от проекта.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер инфографики для создания карточек, посвященных продаже искусственных ёлок и ёлочных игрушек. Работа срочная, так как Новый год близко. Ожидается креативный подход к оформлению и иллюстрациям для привлечения клиентов.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется редизайн 35 персонажей для 2D игры, с учетом их упаковки в минималистичную цикличную анимацию из 5-8 файлов. Задумка заключается в создании микса между оригинальными персонажами и миньонами, при этом оригинальные черты могут быть сохранены. Возможность долгосрочного сотрудничества. Уточните цену и сроки в личных сообщениях.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад