Ищу иллюстратора для реализации 5 макетов для сувенирной продукции в рисованном стиле. Тематика – городская архитектура. В Тифф, разрешение 300 точек на дюйм, по размеру в идеале А4 или А5.
Нарисовать иллюстрации для оформления интерьера заведения
Нужно нарисовать иллюстрации для оформления интерьера ночного клуба «Цех».
Описание концепции заведения. Цех — это ночной клуб в городе Колпино. История города тесно связана с Ижорским заводом, тяжелой промышленностью. Многие жители работают на заводских предприятиях. Это тяжелый, жесткий, порой грязный труд, которые тем не менее в почтёте. Поэтому мы выбрали это название как отражение/ отголосок такой сути.
Форма. Нравится идея двойственности, сочетание в одном целом противоположных, противоборствующих черт. Мысленно это видится как черно-белый комикс или полотно. Его кадры/ части разнесены по наклейкам. История начинается на одной стене. Затем разделяется и идет на противоположных стенах, противопоставляясь друг другу.
Содержание. Мы придумали персонажа — девушку. Днём она примерно работает, а ночью отвязно отрывается в клубе. Вот на эту тему нужно придумать сюжеты иллюстрации.
История начинается с персонажа, который нарисован в двух образах — примерный и отвязный. Эти две картинки висят рядом на одной стене. Затем истории разделяются — по одной стороне зала идет иллюстрация дневной жизни, а на противоположной стороне идёт ночная жизнь.
Пояснения. В обеих историях должны быть отсылки к названию «Цех». Может где-то в очках отражается название, или есть образы и ситуации. Например, отражение названия в очках или чупу-чупс с надписью "цех".
Не обязательно привязываться к заводской атмосфере. Девушка может и не работать на производстве. Главное чтобы было разделение работа — отдых.
Кстати, проверка на внимательность. Начинайте отклик на задание со слова "завод".
Технические данные. В зале отведено 10 мест под иллюстрации. Фотографии помещения, как есть сейчас, прикрепляю к заданию.4 кадра на "день":
1 — 1440х1440 мм;
2 — 1990х1270 мм;
3 — 1865х1270 мм;
4 — 1865х1270 мм.
6 кадров на "ночь":
1 — 1440х1440 мм;
2 — 2135х1270 мм;
3 — 2135х1270 мм;
4 — 2135х1270 мм;
5 — 1865х1270 мм;
6 — 2040х1270 мм.
Пожелания. Не изображать порнографию. По возможности избежать сигареты/ курение, но это не жесткий запрет.
Референсы. Здесь картинки, которые нам понравились по стилю — https://yadi.sk/d/jCI_M2naxB7SIQ
Заявки фрилансеров
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