Нарисовать инструкцию для сборки стойки для телевизора.

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт3 заявки34 просмотра

Добрый день!

Являемся производителем мебели и предметов интерьера. Нужно нарисовать инструкцию по сборке стойки.

  1. Для печати на ЧБ принтере

  2. Рисунки по видео, на котором будет отражена сборка по шагам

  3. Только рисунок. Описание и т.п сделаем сами. Нужна только картинка со схемой таблицей с крепкжом, который понадобятся на каждом этапе.

Работа должна быть в минималистичном стиле, но с элементами ручного рисунка. Нужно добавить немного духа так называемого крафта и лофта.

Спасибо!

Создание иллюстраций
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