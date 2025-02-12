Разработка дизайна колоды МАК карт для предпринимателей, включая лицевую и оборотную стороны карт, макет инструкции формата А5 и коробки. Важно, чтобы дизайнер имел опыт работы с нейросетями и показал готовые кейсы. Визуальный стиль должен отражать осознанность, устойчивость и легкость, с использованием глубоких цветов и символов.
Нарисовать инструкцию для сборки стойки для телевизора.
Добрый день!
Являемся производителем мебели и предметов интерьера. Нужно нарисовать инструкцию по сборке стойки.
Для печати на ЧБ принтере
Рисунки по видео, на котором будет отражена сборка по шагам
Только рисунок. Описание и т.п сделаем сами. Нужна только картинка со схемой таблицей с крепкжом, который понадобятся на каждом этапе.
Работа должна быть в минималистичном стиле, но с элементами ручного рисунка. Нужно добавить немного духа так называемого крафта и лофта.
Спасибо!
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