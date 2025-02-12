Необходимо создать или сгенерировать изображения спортивного тренажера для скалолазов с измененными цветами, фоном и персонажами. Требуются качественные фотографии, как будто сделанные на камеру. Персонажи: спортивная девушка, европейский мужчина и ребенок 10-12 лет, все в современной спортивной одежде. Логотип и подпись SOSTRONG.RU должны быть на фоне.