Нарисовать картинку для статьи

Здравствуйте, друзья! Нужно сделать 2 ковера для видео курсов. тема - парикмахерское искусство. по одному у меня есть представление (чисто схематическое) как он должен выглядеть, к второму есть старый, но он мягко говоря дилетантский. Заявки без цены ...