Требуется создать рисунок в Photoshop, на котором будут изображены два человека на фоне известных чудес света, таких как Великая китайская стена, пирамиды и Эйфелева башня. Рисунок должен включать достопримечательности из разных стран мира.
Нарисовать картинку персонажа "магнат"
Здравствуйте.
Нужно нарисовать персонажа вот в таком стиле https://i.mycdn.me/image?id=880714566017&t=2&plc=MOBILE&tkn=*ODVZvEHp2c2TpkhcPb1V84d7s_k
Он нужен для странички курса, который называется "Речевой магнат".
Суть курса - учим делать речь интересной и креативной. То есть "богатой".
Есть бедная скудная речь, а есть богатая.
Вот тот у кого речь богатая - речевой магнат.
То есть персонаж должен быть похож на магната внешне и как-то можно обыграть, что он что-то говорит, использует речь.
Или если нет идей как обыграть использование речи, то тогда просто магната в таком стиле как выше в референсе.
Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить и когда сможете сделать.
Выбранный исполнитель
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