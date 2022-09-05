Нарисовать картинку персонажа "магнат"

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Завершен13 заявок460 просмотров

Здравствуйте.

Нужно нарисовать персонажа вот в таком стиле https://i.mycdn.me/image?id=880714566017&t=2&plc=MOBILE&tkn=*ODVZvEHp2c2TpkhcPb1V84d7s_k

Он нужен для странички курса, который называется "Речевой магнат".

Суть курса - учим делать речь интересной и креативной. То есть "богатой".

Есть бедная скудная речь, а есть богатая.

Вот тот у кого речь богатая - речевой магнат.

То есть персонаж должен быть похож на магната внешне и как-то можно обыграть, что он что-то говорит, использует речь.

Или если нет идей как обыграть использование речи, то тогда просто магната в таком стиле как выше в референсе.

Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить и когда сможете сделать.

3 года назад
seniorbart
Алексей 
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месяц назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
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