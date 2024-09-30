Нарисовать мультфильм ( пример видео )

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Открытнет заявок17 просмотров

Добрый день.Тема мультика презентация фонда через простую подачу на примере яблок

Мультик по времени не больше 2 минут

Прикрепляю пример мультика

https://youtu.be/RopvPNiPiT0?si=fWo-8SvNT4uUfusq

Создание анимаций
день назад
Гость
день в сервисе
Был
19 часов назад

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