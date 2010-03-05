Нарисовать объемную карту детского лагеря

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Закрыт23 заявки394 просмотра

Необходимо нарисовать веселую объемную карту территории детского лагеря.

С указанием расположения тех или иных объектов и памятных мест

Для работы будет представлена план-схема лагеря и вид с google maps.

Дополнение: примерно карту хотелось бы видеть так

http://www.buschgardens.com/Bgt/Explore/ParkMap.aspx

только без интерактива

15 лет назад
mats
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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