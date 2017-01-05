Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для очень уютного и милого кафе требуется меню. Хотим, чтобы меню было выполнено в стиле альбома с красивыми иллюстрациями наших блюд. В основном меню 18 позиций, к каждой из ...
Нарисовать открытки
Меня зовут Дима, хочу обратиться с просьбой о профессиональной помощи для меня! Я работаю барменом! У меня сейчас небольшой творческий конкурсный период! Хочу сделать красивые открытки, исходя из составляющих в моем авторском коктейле!
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