Необходимо создать несколько фонов для резюме для разных специальностей (10-15). В дальнейшем кол-ция фонов будет пополняться, отсюда постоянная работа. Специальности исполнитель выбирает сам. Что должно примерно в итоге получиться смотрите в архиве. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ.
Нарисовать персонаж на основе логотипа
Нужно придумать и нарисовать персонаж-звездочку на базе логотипа турфирмы "Путеводная звезда" www.spb-zvezda.ru
Нужно несколько стилей:
- звездочка для детей (детский отдых) ,
-новый год,
- горные лыжи,
-веселая звездочка и грустная звездочка (для отзывов туристов),
-романтика
-экскурсионные туры
-паромы
-свадебные туры
-финские визы
-акция дня (звездочка привлекающая внимание)
http://zefirtour.ru/ - идеи можно посмотреть здесь.
связь по асье, скайпу или мейлу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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