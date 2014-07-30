Нарисовать персонаж на основе логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен18 заявок338 просмотров

Нужно придумать и нарисовать персонаж-звездочку на базе логотипа турфирмы "Путеводная звезда" www.spb-zvezda.ru

Нужно несколько стилей:

- звездочка для детей (детский отдых) ,

-новый год,

- горные лыжи,

-веселая звездочка и грустная звездочка (для отзывов туристов),

-романтика

-экскурсионные туры

-паромы

-свадебные туры

-финские визы

-акция дня (звездочка привлекающая внимание)

http://zefirtour.ru/ - идеи можно посмотреть здесь.

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13 лет назад
spb-zvezda
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$610
15 дней
с Дарьей легко работать. спасибо
Оплата в срок, чёткость в постановке задачи. Рекомендую и буду рада работать снова. С ув., Дарья

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад