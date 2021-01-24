Нарисовать персонажа для мобильного приложения

Есть 3 простые картинки, нужно их повторить в формате фотошопа, для дальнейшей обработки, если потребуется. Один из графиков сделать немного в ином стиле (подписано у картинки) Делать нужно сейчас. От вас стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать персонажа (путника) в определенных ракурсах.
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