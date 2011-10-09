Нарисовать портрет по фотографии.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки205 просмотров

Требуется нарисовать портрет девушки КАРАНДАШОМ! В лучшем виде :)

Либо в фотошопе, либо скан рисунка в хорошем качестве.

Требуется максимальная схожесть с фотографией!

Сроки - 2 дня!

Бюджет до 500 рублей.

В последствии, разработанный рисунок будет распечатан на листе формата А4, поэтому качество риснука прежде всего.

Фото девушки высылаю после выбора исполнителя..

14 лет назад
Rifka
Роман 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров