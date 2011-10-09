Нарисовать портрет по фотографии.

Для фона фотографии нужен рисунок с изображением пожарной части перед которой стоят 2-3 машины пожарные, раритетные. Вся фотография будет в стиле 40ых годов. Рисунок должен иметь уклон к более детскому варианту, т.е. машины хоть и ...