Нарисовать рисунок для книжки велосипедиста на катамаране

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Завершен5 заявок149 просмотров

Для книжки "Тренировки по алгоритмам" нарисовать велосипедиста на катамаране (водном велосипеде). Катамаран с лопостями сзади (можно чуть больше чем на фотографии). В стиле как на первой картинке. С развивающимися волосами. Может где ни будь треугольники с квадратами разместите они обозначают данные.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
malshakovgv
Григорий 
35 лет
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Был
5 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
5 месяцев назад
$20
15 дней
Escrow
Всё отлично, Спасибо Анастасия!
Все отлично. Сотрудничество приятное, коммуникация четкая и ясная. Рекомендую !

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AE_dsgn
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