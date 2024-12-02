Для книжки "Тренировки по алгоритмам" нарисовать велосипедиста на катамаране (водном велосипеде). Катамаран с лопостями сзади (можно чуть больше чем на фотографии). В стиле как на первой картинке. С развивающимися волосами. Может где ни будь треугольники с квадратами разместите они обозначают данные.