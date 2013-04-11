Нарисовать серию картинок в стиле комиксы

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Завершен11 заявок252 просмотра

Здравствуйте! Нужно нарисовать серию цветных картинок (4 шт.) в стиле комиксов или граффити фломастером или карандашом (вообщем чтобы линии были четкие, толстые). Тема и подробности будут обсуждаться в личке. Кратко сюжет: 1. Персонаж с шорами на глазах на которых написано название стереотипа. 2. Большая кувалда ударяет по голове, и шоры отлетают. На кувалде надпись "Стереотипокол от ...." 3. Персонаж с счастливым лицом восклицает "Wow! Спасибо, я увидел!" 4. Строгий человек с кувалдой на плече, показывает пальцем, "А ты, расстался со своими стереотипами?" Формат где то в А4.

12 лет назад
romzor
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Работой полностью доволен, выполнена быстро и качественно.
Интересный проект, приятное сотрудничество, своевременная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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