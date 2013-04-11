Нарисовать серию картинок в стиле комиксы

Здравствуйте! Нужно нарисовать серию цветных картинок (4 шт.) в стиле комиксов или граффити фломастером или карандашом (вообщем чтобы линии были четкие, толстые). Тема и подробности будут обсуждаться в личке. Кратко сюжет: 1. Персонаж с шорами на глазах на которых написано название стереотипа. 2. Большая кувалда ударяет по голове, и шоры отлетают. На кувалде надпись "Стереотипокол от ...." 3. Персонаж с счастливым лицом восклицает "Wow! Спасибо, я увидел!" 4. Строгий человек с кувалдой на плече, показывает пальцем, "А ты, расстался со своими стереотипами?" Формат где то в А4.