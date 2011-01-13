Нарисовать схему проезда

$50
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Завершен22 заявки422 просмотра

Есть сайт стошки - autoremont-nsk.ru

Там была схема проезда, которая во вложении, но станция переехала и требуется новая схема, а дизайнер этого сайта сейчас и так перегружен работой.

Нужно сделать в точно таком же стиле новую карту проезда. Новый маршрут покажем по ДубльГису, все объясним.

14 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$20
2 дня
Рисовали карту, сделано было изначально все очень качественно. Несмотря на то, что очень люблю прикапываться к мелочам, все пожелания были шаг за шагом выполнены и именно так, как хотелось. Рекомендую! :)
Приятно было работать

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designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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