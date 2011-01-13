Нарисовать схему проезда

Есть сайт стошки - autoremont-nsk.ru

Там была схема проезда, которая во вложении, но станция переехала и требуется новая схема, а дизайнер этого сайта сейчас и так перегружен работой.

Нужно сделать в точно таком же стиле новую карту проезда. Новый маршрут покажем по ДубльГису, все объясним.