Нарисовать табличку с номером дома

Нужно нарисовать табличку на забор: ул. .............. 37. Задача такая: по всему периметру вязь из тюльпанов или других цветов. Типа, как в италии номера домов на керамике рисуют. Ну и фон с мелкими трещинками, как старая керамика. Образец с другими цветами (не тюльпанами) прикреплен. Указывайте цену обязательно!