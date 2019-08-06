Картинки преобразовать в макет в векторе, сдр или аи файл Укажите срок изготовления Космонавт с медузой-6цв ; Пешеходный переход - 5цв; Череп- 5/6цв; Человек и луна -5цв; Космос в чашке- 5/6цв; Кубик ...
Нарисовать табличку с номером дома
Нужно нарисовать табличку на забор: ул. .............. 37. Задача такая: по всему периметру вязь из тюльпанов или других цветов. Типа, как в италии номера домов на керамике рисуют. Ну и фон с мелкими трещинками, как старая керамика. Образец с другими цветами (не тюльпанами) прикреплен. Указывайте цену обязательно!
Выбранный исполнитель
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