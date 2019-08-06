Нарисовать табличку с номером дома

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Завершен6 заявок226 просмотров

 Нужно нарисовать табличку на забор: ул. .............. 37.  Задача такая: по всему периметру вязь из тюльпанов или других цветов.   Типа, как в италии номера домов на керамике рисуют. Ну и фон с мелкими трещинками, как старая керамика. Образец с другими цветами (не тюльпанами) прикреплен. Указывайте цену обязательно!

6 лет назад
holding
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LeoFox57501
Алёна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Работу сделала на 5+. Очень быстро и очень качественно. И по очень приемлемой цене. Все понимает с полуслова. Все корректировки вносит без лишних разговоров. Рекомендую Алёну для сотрудничества!
Приятный человек, чётко ставит задачи, в срок оплачивает работу, всегда на связи. Была рада поработать над созданием иллюстрации для Дмитрия. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

LeoFox57501
Алёна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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