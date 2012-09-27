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Нарисовать татуировку
Здравствуйте.
Девушке требуется нарисовать татуирувку... Точнее, доработать существующую (уже набитую) - фото тату прикрепляю.
Вот пожелания непосредственно от девушки:
Есть готовая татуировка, хочу её дополнить. Для этого нужно сделать готовый эскиз который я отдам мастеру.
Хочу что бы с иероглифами была сакура которая распахнет свои вети до левого плеча (можно и меньше расстояние), думала что бы эффект ветра был. Так же что бы были ласточки ( или другие птицы только что бы красиво смотрелось).Так же что бы с цветов сакуры падали лепестки. Можно нарисовать дерево с ветками или сами вети это не столь важно. Задача должна быть такая, что бы сделать красивый эскиз татуировки что бы нельзя было глаз оторвать. За размеры можно не беспокоиться можно хоть и на всю спину. Самое главное что бы был интересный и качественный рисунок.
Сроки не горят.
Интересует цена.
Спасибо.
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