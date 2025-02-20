Нарисовать текстуры для оружия

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок355 просмотров

Нарисовать текстуры для модели M4 в мобильном шутере

3D-моделированиеBlender
3 месяца назад
guest_1740079412936
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Никита
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Михайло
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
19 дней назад
3 месяца назад
Мане
 
22 года
2 года в сервисе
Была
час назад
51 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Артем
 
24 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
3 месяца назад