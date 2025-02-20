Необходимо разработать 200 страниц раскраски с черно-белыми векторными рисунками и оформлением в PDF. Включает обложку с обеих сторон, рекламные фото с частично раскрашенными и нерисованными цветами (по 10 шт.). Все иллюстрации должны быть правильно выполнены, без лишних линий и орнаментов, с минимальным количеством цветов на странице.