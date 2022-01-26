Нарисовать в Cоrel план-схему

Нужна похожая картина, чтобы было узнаваемость, сюжет всеми любимый и похожий, но картина наша чтобы не было вопросов от правообладателя того, что прикреплено. Сначала приложите эскиз как видите. Картинка нужна для печати 40 на 30 ...
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Нужно сделать что-то вроде план-схемы генплана в кореле с прорисовкой контуров домов, газонов, тротуаров и автодорог (пример прикрепил). Подробности в личку кандидатам. Пишите примерную стоимость и примеры работ. Сроки сжатые.
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