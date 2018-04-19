Нарисовать в минималистичном стиле картинку

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки254 просмотра
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Есь исходник, нужно нарисовать его в минмималистичном стиле в png - на прозрачном фоне.

6 лет назад
valet1
Роман 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад