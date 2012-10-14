Нужно нарисовать иконку к игре. Иконка должна быть красочной и динамичной, так чтобы притягивала посмотреть игру. Сюжет игры происходит в пирамидах инков. Соответственно это должно быть отображено. Подробности: Нужна иконка размером ...
Нарисовать в векторе карту
С карты гугл перерисовать карту в корпоративных цветах, нарисовать линии доставки
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