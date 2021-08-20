Нарисовать векторные изображения для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок567 просмотров

Требуется нарисовать в векторе несколько тайлов для 2d с видом сверху.

В основном нужно будет перерисовать уже имеющиеся в игре тайлы, но также нужно будет рисовать с нуля (с референсами естественно).

Нужно будет рисовать в основном тайлы, например: стены, мебель, руды на земле и тд, но будут еще парочка простых растений.

Всего нужно нарисовать 30 тайлов. Но т.к. тайлы можно вращать, нужно будет рисовать в 2-х проекциях: вид спереди и сбоку. Также есть тайлы стен, которые могут объединятся с другими стенами рядом, поэтому для каждой стены потребуется сделать больше текстур нежели для обычных тайлов.

Скриншоты игры доступны в стиме.

4 года назад
REDIZIT
Илья 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ReOzko
Алина 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$55
27 дней
Escrow
Отличное качество работы, требующее минимальные правки. Подхватывает на лету и предлагает свои варианты. Рекомендую, и лично я буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Было очень приятно работать, было точно ясно что нужно делать, к тому же приятный в общении. Буду рада работать с ним снова и вам советую)

Заявки фрилансеров

Денис
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
ReOzko
Алина 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
107 отзывов
4 года назад
Арсений
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад