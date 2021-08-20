Нарисовать векторные изображения для игры

Требуется нарисовать в векторе несколько тайлов для 2d с видом сверху.

В основном нужно будет перерисовать уже имеющиеся в игре тайлы, но также нужно будет рисовать с нуля (с референсами естественно).

Нужно будет рисовать в основном тайлы, например: стены, мебель, руды на земле и тд, но будут еще парочка простых растений.

Всего нужно нарисовать 30 тайлов. Но т.к. тайлы можно вращать, нужно будет рисовать в 2-х проекциях: вид спереди и сбоку. Также есть тайлы стен, которые могут объединятся с другими стенами рядом, поэтому для каждой стены потребуется сделать больше текстур нежели для обычных тайлов.

Скриншоты игры доступны в стиме.