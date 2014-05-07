Нарисовать яркую, красивую листовку.

Нам нужен исполнитель для создания красочной листовки! Все подробности опишу при личной переписке! Сделать нужно в сжатые, короткие сроки! Требования: чтобы листовка была сделана в кореле.

пример того что примерно хотим покажу, так что будет проще думать) жду предложений!