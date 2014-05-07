Нарисовать яркую, красивую листовку.

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Завершен5 заявок258 просмотров

Нам нужен исполнитель для создания красочной листовки! Все подробности опишу при личной переписке! Сделать нужно в сжатые, короткие сроки! Требования: чтобы листовка была сделана в кореле.

пример того что примерно хотим покажу, так что будет проще думать) жду предложений!

11 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
доволен! рекомендую!
Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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